Моуринью позвал Беллингема в свою новую команду

Джуд Беллингем после победного для «Реала» финала Лиги чемпионов организовал фотографию своей мамы с известным тренером Жозе Моуринью. Португальский тренер воспользовался ситуацией и пошутил, позвав хавбека «Реала» в свою новую команду – в «Фенербахче».

«Теперь ты переходишь с «Фенербахче», - сказал Моуринью в шутку.

Как известно, Жозе Моуринью близок к назначению главным тренером «Фенербахче». Ожидается, что о подписании контракта будет объявлено в воскресенье вечером.

Напомним, что Моуринью не имеет тренерской работы с января после увольнения из «Ромы» по причине плохих результатов.

«Фенербахче» намекнул на объявление о назначении Моуринью