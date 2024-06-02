Президент «Реала» высказался о будущем Начо

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес дал комментарий о будущем защитника Начо. В субботу футболист как капитан «сливочных» первым поднял над головой трофей Лиги чемпионов после победы над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале на стадионе «Уэмбли».

«Честно говоря, я не знаю, какое решение примет Начо. Об этом вам лучше спросить у него. Мы были бы счастливы, если он остался», - сказал Перес журналистам.

Действующий контракт 34-летнего Начо с «Реалом» рассчитан до конца июня. Футболист проводит в мадридском клубе всю свою карьеру – за другие команды Начо никогда не играл.