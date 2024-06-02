Беллингем оценил возможный трансфер Мбаппе в «Реал»

Полузащитник Джуд Беллингем сказал несколько слов о возможном подписании Килиана Мбаппе. Ранее в прессе появилась информация о том, что «Реал» объявит о трансфере Мбаппе уже в понедельник.

«Возможный трансфер Мбаппе? Было бы потрясающе, если бы в «Реале» появился такой футболист, как он. Он один из лучших в мире», - сказал Беллингем в интервью TNT Sports после финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» на стадионе «Уэмбли» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.