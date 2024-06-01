Отец Куртуа рассказал о восстановлении Тибо после тяжёлой травмы

Тьерри Куртуа, отец голкипера сборной Бельгии и «Реала», рассказал, как его сын восстанавливался после серьёзной травмы.

Напомним, что вратарь сборной Бельгии повредил крестообразную связку и выбыл на долгое время.

«Реабилитация прошла идеально. За это следует поблагодарить и «Реал», и окружение Тибо. Его жена Мишель сделала всё, чтобы поддержать его, несмотря на свою беременность», – цитирует Куртуа-старшего издание Sporza.

Напомним, что Тибо Куртуа вышел в стартовом составе мадридского клуба на финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». На данный момент во встрече мячей не забито – 0:0.