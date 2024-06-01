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Мбаппе станет игроком «Реала» - названа дата

01 Июня 2024 • 22:12 Комментировать

Считанные часы остаются до того момента, как будет объявлено о переходе звёздного нападающего Килиана Мбаппе в «Реал». Как сообщает Daily Mail, о трансфере Мбаппе «сливочные» объявят в понедельник, 3 июня.

Напомним, что недавно Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» после семи лет выступлений. 25-летний футболист говорил о намерении назвать имя своего следующего клуба в ближайшее время.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл в различных соревнованиях 48 официальных матчей, в которых забил 44 гола и отдал 10 голевых передач на партнёров.

Добавим, что в своё время Мбаппе говорил о желании поиграть за «Реал».

В «Реале» опасаются Мбаппе – раскрыта суть

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Евро-Футбол.Ру,
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