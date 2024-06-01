Перес хочет, чтобы только игроки «Реала» попали на подиум «Золотого мяча»

Президент «Реала» Флорентино Перес мечтает о том, чтобы во время вручения «Золотого мяча» в 2024 году на подиуме находились только футболисты мадридского клуба. Как сообщает Relevo, Перес рассчитывает, что в топ-3 по итогам голосования могут попасть Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Тони Кроос и Килиан Мбаппе. Последний, как известно, должен перебраться в «Реал» в обозримом будущем.

Флорентино Перес надеется на то, что «Реал» повторит достижение «Барселоны». В 2010 году на подиуме «Золотого мяча» оказались три игрока каталонской команды – Лионель Месси (победитель), Андрес Иньеста и Хави.