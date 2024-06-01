Витсель высказался о будущем

Защитник «Атлетико» Аксель Витсель дал комментарий на тему своего будущего. По словам бельгийца, он рассчитывает подписать новый контракт с мадридским клубом уже в ближайшее время.

«Я хочу остаться в клубе и хочу, чтобы новый контракт был подписан до чемпионата Европы», - слова Витселя приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Романо подчёркивает, что 35-летний Витсель продлит контракт, когда стороны уладят окончательные детали.

Всего за «Атлетико» Аксель Витсель провёл 94 матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.