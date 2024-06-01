Флик принял решение по Фелишу в «Барселоне»

Новоиспечённый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение по будущему нападающего Жоау Фелиша. Как сообщает издание Marca, немецкий тренер хочет сохранить португальца в команде на следующий сезон. Флик считает, что Фелиш способен принести пользу «сине-гранатовым».

В то же время отмечается, что «Барселоне» ещё нужно договориться с «Атлетико». Каталонцы будут работать над новой арендой Фелиша. Полноценный трансфер 24-летнего игрока «сине-гранатовые» позволить себе не могут.

За «Барселону» Фелиш провёл 44 матча, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач на партнёров.