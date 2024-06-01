Названа зарплата нового тренера «Барселоны» Флика

На днях «Барселона» объявила о назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера. Как сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, заработная плата Флика в каталонском клубе составит около 9-11 миллионов евро до уплаты налогов. Увеличить доход немецкий специалист может за счёт бонусных выплат.

Напомним, что Флик подписал с «Барселоной» контракт, рассчитанный до середины 2026 года. На тренерском мостике «сине-гранатовых» немец заменит Хави, которого руководители клуба решили уволить.

Отметим, что «Барселона» завершила чемпионат Испании на втором месте.