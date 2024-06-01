В «Реале» опасаются Мбаппе – раскрыта суть

Нет никаких сомнений в том, что Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала». О трансфере звёздного форварда мадридский клуб может объявить уже в начале новой недели.

Между тем, на страницах L’Equipe появилась информация об опасениях внутри «Реала». В клубе переживают по поводу влияния, которое Мбаппе окажет на атмосферу в коллективе. В последние годы за «сливочных» выступали футболисты, которые всегда ставили интересы команды на первое место. Мбаппе может не разделить такой подход.

В то же время отмечается, что футболисты «Реала» будут рады видеть в команде ещё одного игрока мирового уровня.

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