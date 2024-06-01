Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан

Звёздный полузащитник Лука Модрич определился со своим будущим. Как сообщается на сайте известного журналиста Джанлуки ди Марцио, 38-летний хорват уже подписал новый контракт с «Реалом». Трудовое соглашение будет рассчитано до конца июня 2025 года.

Официально о продлении контракта с Модричем «Реал» объявит на следующей неделе. Сегодня, в первый вечер лета, мадридская команда сыграет против дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов. Не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что Лука Модрич выступает за «Реал» с конца лета 2012 года после трансфера из английского «Тоттенхэма».