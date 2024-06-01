Деменко назвал Анчелотти идеальным тренером для «Реала»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о работе главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Деменко назвал итальянского специалиста идеальным тренером для «Реала», отметив строжайшую дисциплину в команде Анчелотти.

«Полностью согласен с тем, что Анчелотти идеально подходит этому «Реалу». Многие игроки говорят, что на самом деле Анчелотти далеко не такой мягкий, как вы думаете. Он даёт раскрываться футболистам, но в то же время у него строжайшая дисциплина», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Напомним, сегодня, 1 июня, «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Эта игра состоится в Лондоне и начнётся она в 22:00 по московскому времени.