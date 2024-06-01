Захарян вернулся в Москву

Геннадий Голубин, который является представителем хавбека сборной России и «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, сообщил о прибытии футболиста в национальную команду.

«Арсен в Москве. Скоро прибудет в расположение сборной России. Он забил гол в Японии, в хорошем настроении. Съездил в страну восходящего солнца. Готов забить гол белорусам!» - передает слова Голубина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды стартует в Новогорске 1 июня. Через шесть дней подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу против сборной Беларуси. Спарринг пройдет в Минске.