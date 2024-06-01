Ривалдо рассказал, каких игроков нужно подписать в «Барселону»

«В команду нужно пригласить двух-трех футболистов для усиления. Нужно усилить состав, чтобы команда могла бороться за победы в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке страны. Трех классных игроков будет достаточно для того, чтобы клуб сделал новый шаг в следующем сезоне. Нужны два защитника и игрок в нападение», - передает слова Ривалдо Betfair.