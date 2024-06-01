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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ривалдо рассказал, каких игроков нужно подписать в «Барселону»

01 Июня 2024 • 10:51 Комментировать (1)

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Ривалдо рассказал, как «сине-гранатовым» нужно усилиться в летнее трансферное окно.

«В команду нужно пригласить двух-трех футболистов для усиления. Нужно усилить состав, чтобы команда могла бороться за победы в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке страны. Трех классных игроков будет достаточно для того, чтобы клуб сделал новый шаг в следующем сезоне. Нужны два защитника и игрок в нападение», - передает слова Ривалдо Betfair.

Напомним, что в минувшем сезоне «Барселона» финишировала на втором месте в чемпионате Испании и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
01 Июня 2024 в 10:53
в нападение Ривалдо порекомендовал, разумеется, себя...)))))))))
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