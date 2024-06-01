Ривалдо оценил назначение Флика в «Барселону»

Экс-нападающий сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о назначении немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера каталонской «Барселоны».
«Флик – хороший специалист. Для того, чтобы вернуть «Барселону» на ее привычное место, нужен сильный тренер, который будет развивать команду. Клуб сейчас не в самой простой ситуации, поэтому им нужно наладить все и ответственно тратить деньги», - передает слова бразильца Betfair.
Ранее сообщалось, что Флик заключил с «сине-гранатовыми» двухлетнее трудовое соглашение. Немецкий специалист сменил у руля команды испанца Хави Эрнандеса.
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