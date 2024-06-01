Ривалдо оценил назначение Флика в «Барселону»

«Флик – хороший специалист. Для того, чтобы вернуть «Барселону» на ее привычное место, нужен сильный тренер, который будет развивать команду. Клуб сейчас не в самой простой ситуации, поэтому им нужно наладить все и ответственно тратить деньги», - передает слова бразильца Betfair.