Анчелотти высказался об игре Винисиуса в «Реале»

«Я много работаю с ним. Вини всегда сосредоточен на том, что делает. Он много страдает от оскорблений в свой адрес, но это не мешает ему тренироваться. Благодаря нашей работе Жуниор стал играть лучше. Он очень опасен в штрафной площадке, может забивать с одного паса. Он будет продолжать прогрессировать», - передает слова итальянского наставника AS.