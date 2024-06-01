«Барселона» может продать Рафинью за 100 миллионов евро

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья может покинуть чемпионат Испании и продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, один из саудовских клубов готов предложить за бразильского вингера порядка 100 миллионов евро. Сам Рафинья не хочет переезжать, он намерен продолжить свои выступления в испанском чемпионате.

Бразилец защищает цвета каталонского гранда с лета 2022 года. В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 37 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.