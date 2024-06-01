Полузащитник «Реала»: «Я вижу всю свою карьеру только в Мадриде»

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга, выступающий за мадридский «Реал», рассказал о том, в каком клубе готов провести всю карьеру.

«Я вижу всю свою карьеру только в «Реале», - передает слова 21-летнего хавбека El Espanol.

Напомним, что Камавинга перешел в «королевский» клуб из «Ренна» в 2021 году. В составе мадридского гранда полузащитник провел 144 поединка, в которых отметился двумя забитыми мяча и восемью голевыми передачами.

Трудовое соглашение полузащитника со «сливочными» рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.