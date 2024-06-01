Анчелотти высказался о камбэках «Реала» на последних минутах

«Многое зависит от обстоятельств. Но в «Реале» есть что-то уникальное, такие камбэки не могут быть случайностью. Наверное, все дело в истории, традициях и качестве клуба. Не могу точно ответить на этот вопрос, но подобное случалось очень много раз. Поэтому это точно не случайность», - передает слова итальянского специалиста AS.