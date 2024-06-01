Анчелотти высказался о камбэках «Реала» на последних минутах

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о множестве побед своей команды на последних минутах.
«Многое зависит от обстоятельств. Но в «Реале» есть что-то уникальное, такие камбэки не могут быть случайностью. Наверное, все дело в истории, традициях и качестве клуба. Не могу точно ответить на этот вопрос, но подобное случалось очень много раз. Поэтому это точно не случайность», - передает слова итальянского специалиста AS.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов УЕФА мадридскому гранду будет противостоять дортмундская «Боруссия». Встреча пройдет на «Уэмбли» 2 июня.
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