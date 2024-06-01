Экс-звезда «Барселоны»: «Мбаппе нужно доказать, что он заслуживает играть за «Реал»

Экс-нападающий сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Ривалдо высказался о потенциальном переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Сделка может быть оформлена в ближайшем будущем.

«На Килиана будет оказываться давление. Ему нужно доказать, что он заслуживает играть в стартовом составе «Реала» и котироваться выше тех футболистов, которые в этом сезоне завоевали для клуба трофеи. У Мбаппе пока нет таких кубков», - передает слова бразильца AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе присоединится к «королевскому» клуб на правах свободного агента. Стороны собираются подписать пятилетний трудовой договор.