Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-звезда «Барселоны»: «Мбаппе нужно доказать, что он заслуживает играть за «Реал»

01 Июня 2024 • 08:12 Комментировать

Экс-нападающий сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Ривалдо высказался о потенциальном переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Сделка может быть оформлена в ближайшем будущем.

«На Килиана будет оказываться давление. Ему нужно доказать, что он заслуживает играть в стартовом составе «Реала» и котироваться выше тех футболистов, которые в этом сезоне завоевали для клуба трофеи. У Мбаппе пока нет таких кубков», - передает слова бразильца AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе присоединится к «королевскому» клуб на правах свободного агента. Стороны собираются подписать пятилетний трудовой договор.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ривалдо Барселона Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Клопп готов принять два чемпионства от «Манчестер Сити» Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего
Спортивные новости
«Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Канарейкин: С Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
08:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о камбэках «Реала» на последних минутах
08:12 · Испания. Ла Лига
Экс-звезда «Барселоны»: «Мбаппе нужно доказать, что он заслуживает играть за «Реал»
07:41 · Испания. Ла Лига
Игрок «Атлетико» де Пауль выбрал клуб на следующий сезон
07:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил сезон Модрича в «Реале»
07:26 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» назвал новый клуб Моуринью
03:58 · Испания. Ла Лига
Президент «Галатасарая» признался, что хочет подписать звезду «Барселоны»
03:36 · Испания. Ла Лига
Беллингем допустил, что может быть виноват в уходе Крооса
03:23 · Испания. Ла Лига
​Давиде Анчелотти: «Мне нравится подстёгивать отца»
03:02 · Испания. Ла Лига
​Фернандо Торрес стал тренером второй команды «Атлетико» официально
02:52 · Испания. Ла Лига
Кака оценил игру Винисиуса и Беллингема
01:53 · Испания. Ла Лига
Бывший тренер Ямаля: «Ламин лучше Мбаппе»
00:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует включить в новый контракт Серхи Роберто важную оговорку
00:10 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Германии может присоединиться к тренерскому штабу «Барселоны»
31 Мая
23:14 · Испания. Ла Лига
Камавинга хочет выступать в «Реале» под номером капитана Начо
23:06 · Испания. Ла Лига
Флик знает, как добиться максимума от Левандовски в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем