Игрок «Атлетико» де Пауль выбрал клуб на следующий сезон

Аргентинский хавбек Родриго де Пауль дал комментарий относительно своего будущего в мадридском «Атлетико».
«Я останусь здесь в следующем сезоне. Меня все устраивает в «Атлетико» Клуб оказал мне большое доверие, поэтому я хочу отплатить тем же», - передает слова 30-летнего полузащитника Mundo Deportivo.
Де Пауль присоединился к «матрасникам» летом 2021 года, перейдя из итальянского «Удинезе» за 35 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2026 году.
В минувшем сезоне Родриго провел 48 матчей, забил четыре гола сделал шесть результативных передач.
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