Игрок «Атлетико» де Пауль выбрал клуб на следующий сезон

Аргентинский хавбек Родриго де Пауль дал комментарий относительно своего будущего в мадридском «Атлетико».

«Я останусь здесь в следующем сезоне. Меня все устраивает в «Атлетико» Клуб оказал мне большое доверие, поэтому я хочу отплатить тем же», - передает слова 30-летнего полузащитника Mundo Deportivo.

Де Пауль присоединился к «матрасникам» летом 2021 года, перейдя из итальянского «Удинезе» за 35 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2026 году.

В минувшем сезоне Родриго провел 48 матчей, забил четыре гола сделал шесть результативных передач.