Анчелотти оценил сезон Модрича в «Реале»

«Лука сейчас может выбирать, что хочет. Он провел отличный сезон. У него были трудности, но с пониманием новой модели игры их стало меньше. Об этом мы общались еще в прошлом году. Я просил его снизить свое влияние. Поначалу Модричу это было трудно понять. Но со временем все наладилось. В начале он страдал, ведь мало играл. Но я сказал, что ему нужно успокоиться, ведь когда будет Лига чемпионов, он сможет снова наладить контроль в команде», - передает слова тренера El Сhiringuito.