Экс-игрок «Реала» назвал новый клуб Моуринью

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер отреагировал на информацию о работе португальца Жозе Моуринью в стамбульском «Фенербахче».

«Я общался с Жозе. Он подтвердил, что возглавит «Фенербахче». Учитывая мое прошлое в «Галатасарае», нам будет сложнее видеться», - передает слова нидерландца Calciomercato.

Информация о переговорах Моуринью с турецким топ-клубом появилась в пятницу, 31 мая. «Особенный» близок к подписанию трудового соглашение с «Фенербахче». В настоящий момент португальский специалист находится без работы. Последним клубом тренера была итальянская «Рома».