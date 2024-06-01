Президент «Галатасарая» признался, что хочет подписать звезду «Барселоны»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек назвал свой трансфер мечты.

Таковым глава турецкого гранда считает подписание Илкая Гюндогана, выступающего за «Барселону». Отвечая на вопрос о трансферах, Озбек признал, что хотел бы видеть в своём клубе 33-летнего полузащитника «сине-гранатовых».

«Нам нужно приобрести примерно трёх игроков перед новым розыгрышем Лиги чемпионов. Возможно, пришло время попытаться осуществить трансфер моей мечты – я имею в виду Илкая Гюндогана», – приводит Football-Espana слова президента «Галатасарая».

Контракт Гюндогана с «Барселоной» рассчитан до следующего года и предусматривает возможность однолетней пролонгации.