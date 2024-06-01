Беллингем допустил, что может быть виноват в уходе Крооса

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признал, что «надоел» Тони Кроосу.

В субботу «сливочные» сыграют в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» – этот матч станет для Крооса последним в составе «Реала». Летом хавбек выступит за сборную Германии на Евро-2024, после чего завершит карьеру. О своём решении 34-летний футболист объявил в конце мая.

«Я весь год умолял Тони остаться. Думаю, это надоело ему до такой степени, что он решил уйти. Надеюсь, меня не будут обвинять в этом», – приводит Madrid Zone слова 20-летнего Беллингема, проводящего свой первый сезон в «Реале».