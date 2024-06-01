​Давиде Анчелотти: «Мне нравится подстёгивать отца»

Сын Карло Анчелотти, Давиде, дал большое интервью, в котором, конечно же, не обошлось без вопросов об его отце. Напомним, что сейчас бывший футболист работает в качестве помощника своего прославленного отца.

- Перед игроками, во время тренировки, я отношусь к нему как к старшему тренеру. Но когда проходит брифинг с представителями стаффа, то я обращаюсь к нему как к отцу. Я очень требователен к себе и хочу быть честным с ним, как сын с отцом. В то же время мне нравится подстегивать отца, в том числе ставя под сомнение его идеи, - цитирует слова Давиде Анчелотти derbyderbyderby.it.