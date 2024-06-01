Фернандо Торрес начинает тренерскую карьеру - герой чемпионата Европы 2008 года возглавил вторую команду своего родного клуба, мадридского «Атлетико». Строго говоря, тренерскую карьеру он начал ещё в 2021 году, когда начал тренировать молодёжь клуба. Но сейчас он получает должность уже на другом уровне.

В качестве игрока в основной команде «Атлетико» Торрес провёл семь лет и они оказались очень богатыми на голы. И сейчас ему предстоит утвердиться уже в новом качестве, ведь будущее рисует ещё большие перспективы...

Мадридский «Атлетико» закончил прошедший сезон Ла Лиги на четвёртом месте.