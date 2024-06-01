Кака оценил игру Винисиуса и Беллингема

Известный экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Кака рассказал, что думает об игре Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Два лидера «сливочных» считаются главными претендентами на «Золотой мяч». В субботу «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Как бразилец, я очень рад за Винисиуса. Надеюсь, «Реал» победит, и Вини поборется за звание игрока года.

Джуд тоже невероятен. Он играет элегантно, при этом очень зрело. Он никогда не нервничает, всегда выглядит уверенным в себе. Думаю, он тоже будет претендовать на «Золотой мяч», – цитирует Madrid Xtra Кака.