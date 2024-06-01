Бывший тренер Ямаля: «Ламин лучше Мбаппе»

Наставник Иносенте Диас, работавший с Ламином Ямалем в юношеских командах «Барселоны», восхищён талантом своего воспитанника.

В своём первом полноценном сезоне в первой команде «сине-гранатовых» Ямаль провёл 50 матчей, отметившись семью голами и десятью ассистами. В июле игроку исполнится 17 лет.

По словам Диаса, восходящую звезду ждёт очень яркое будущее: «Через шесть лет Ламин станет обладателем «Золотого мяча». Он лучше Килиана Мбаппе», – передаёт Barca Universal слова тренера.

Ламин Ямаль дебютировал в Ла Лиге в 15-летнем возрасте в апреле прошлого года. На счету вундеркинда также шесть матчей и два гола за главную сборную Испании.