«Барселона» планирует включить в новый контракт Серхи Роберто важную оговорку

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто может покинуть клуб этим летом, даже если продлит контракт.

Действующий договор полузащитника, способного сыграть на фланге защиты, истекает в конце месяца. Известно, что из-за проблем с финансовым фэйр-плей «Барселона» может расстаться с ветераном, чтобы освободить место для регистрации других игроков.

Согласно данным журналистки Лайи Тудель, каталонский гранд может подписать с Роберто новый контракт, но включить в сделку пункт, позволяющий беспрепятственно расстаться с футболистом уже в августе, если к тому времени клубу не удастся вписаться в рамки правил ФФП.