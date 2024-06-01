Экс-игрок сборной Германии может присоединиться к тренерскому штабу «Барселоны»

Бывший немецкий защитник Хайко Вестерманн ведёт переговоры с «Барселоной».

Ожидается, что в скором времени 40-летний наставник пополнит тренерский штаб Ханса-Дитера Флика, докладывает журналист Рохер Торельо. Сделка ещё не подписана, но стороны активно работают над её заключением.

В настоящий момент Вестерманн занимает должность ассистента в юношеской сборной Германии. В бытность игроком немец выступал за «Шальке 04», «Гамбург», испанский «Бетис» и нидерландский «Аякс». Игровую карьеру экс-центрбек завершил в 2018 году.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в конце мая. Он заменил уволенного Хави Эрнандеса.