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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга хочет выступать в «Реале» под номером капитана Начо

31 Мая 2024 • 23:14 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга запросил новый номер.

Этим летом ряды «сливочных» может покинуть капитан Начо Фернандес – ветеран сообщит о своём решении после финала Лиги чемпионов. Как стало известно Relevo, Камавинга уже обратился к клубу с просьбой позволить ему выступать под шестым номером в случае ухода Начо. В настоящий момент «шестёрка» принадлежит именно 34-летнему испанцу, в то время как 21-летний француз играет под номером 12.

Эдуардо Камавинга перебрался в «Реал» летом 2021 года. Контракт хавбека с «королевским клубом» рассчитан до середины 2028 года.

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