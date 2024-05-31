Флик знает, как добиться максимума от Левандовски в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик намерен вернуть Роберта Левандовски на пик формы.

Минувший сезон сложился для польского футболиста не лучшим образом. Вероятно, ситуация изменится в положительную сторону после прихода в «Барселону» Флика, при котором Левандовски показывал невероятную результативность в «Баварии». По крайней мере, согласно данным Marca, в это верит сам немецкий рулевой – он уверен, что способен добиться максимума от форварда.

В августе Роберту Левандовски исполнится 36 лет. В завершившемся сезоне футболист записал на свой счёт 26 забитых мячей и девять результативных передач, проведя 49 поединков за «сине-гранатовых».