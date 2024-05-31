Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обратился к руководству клуба с просьбой сохранить четырёх футболистов.

В список немецкого наставника попали полузащитники Френки де Йонг и Педри, а также вингер Ламин Ямаль и центральный защитник Рональд Араухо. По информации журналиста Диего Торреса, именно этих игроков Флик считает важнейшими в команде, поэтому они являются неприкасаемыми. Любопытно, что в число лидеров, недоступных для других клубов, не попали две другие молодые звезды «сине-гранатовых» – Гави и Пау Кубарси.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в конце мая. Он заменил уволенного Хави Эрнандеса, занимавшего пост рулевого каталонцев с осени 2021 года.