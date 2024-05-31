Испанский суд выдвинул обвинения в отношении Пике

Стало известно, что суд Махадаонды выдвинул обвинения в отношении бывшего игрока «Барселоны» Жерара Пике.

Как информирует As, экс-футболист сборной Испании подозревается в коррупции из-за получения комиссионных выплат за передачу Саудовской Аравии Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) права на проведение Суперкубка Испании.

Коррупционная сделка имела место быть в 2019 году, когда RFEF подписала контракт с Саудовской Аравией на 40 миллионов евро на проведение в стране Суперкубка Испании на шесть лет. Посредником в ней выступало агенство Kosmos, руководителем которого является Пике.