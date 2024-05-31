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Анчелотти отреагировал на интерес «Манчестер Сити» к Родриго

31 Мая 2024 • 19:31 Комментировать

Карло Анчелотти, наставник мадридской команды, высказался об интересе к футболисту «сливочных» Родриго со стороны других клубов.

Ранее сообщалось, что в бразильце заинтересован «Манчестер Сити». Была информация, что Родриго беспокоится за своё место в команде после прихода в клуб ближайшим летом форварда Килиана Мбаппе.

- Я доверяю своим игрокам, Родриго в их числе. Он был, есть и будет очень важным для «Реала» футболистом. Никаких изменений нет, - цитирует итальянского специалиста AS.

В этом сезоне на счету Родриго 50 матчей за клуб во всех турнирах и 17 забитых голов, также бразилец сделал девять ассистов на партнёров.

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