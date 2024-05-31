Левандовски может перейти из «Барселоны» в команду Моуринью

В ближайшее время «Фенербахче» должен объявить о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Появилась информация о том, что известный португальский специалист уже подписал контракт со стамбульским клубом.

Как сообщает в социальных сетях журналист Эртан Сюзгюн, руководители «Фенербахче» после прихода Моуринью настроены усилить атакующую линию. По данным источника, «канарейкам» интересен звёздный нападающий Роберт Левандовски из «Барселоны». При этом отмечается, что осуществить такой трансфер «Фенербахче» будет сложно.

Действующий контракт 35-летнего Левандовски с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года.