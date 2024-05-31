Мбаппе уже подписывает футболки «Реала»

«Реал» может объявить о летнем трансфере нападающего Килиана Мбаппе уже в начале новой недели. Между тем, звёздный француз уже подписывает футболки мадридского клуба. В социальных сетях появились кадры, на которых Мбаппе ставит автограф на футболке «Реала» по просьбе болельщика. Произошло это в расположении сборной Франции, когда Килиан уделил время пришедшим фанатам.

Отметим, что сборная Франции в настоящий момент готовится к чемпионату Европы. На групповой стадии турнира соперниками команды Дидье Дешама будут Нидерланды, Австрия и Польша. Турнир в Германии стартует уже 14 июня.