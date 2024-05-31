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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Ла Лиге расследуют возможный договорной матч

31 Мая 2024 • 17:39 Комментировать (1)

В середине мая «Кадис» обыграл на выезде «Севилью» с минимальным счётом 0:1. «Райо Вальекано» заподозрил, что матч мог быть договорным. Мадридский клуб получил информацию на этот счёт ещё за несколько дней до игры и передал свои беспокойства Ла Лиге.

Теперь, как сообщает El Confidencial, Ла Лига начала расследование. Некоторые участники этого матча были вызваны для дачи показаний.

Стоит сказать, что «Кадис» не смог сохранить прописку в топ-дивизионе Испании – команда финишировала на 18-й позиции. А вот «Райо Вальекано» остался в элите, заняв 17-ю строчку.

Следующий сезон Ла Лиги стартует в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
31 Мая 2024 в 18:19
странно, и даже без Барсы??? ))))
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