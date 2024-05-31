В Ла Лиге расследуют возможный договорной матч

В середине мая «Кадис» обыграл на выезде «Севилью» с минимальным счётом 0:1. «Райо Вальекано» заподозрил, что матч мог быть договорным. Мадридский клуб получил информацию на этот счёт ещё за несколько дней до игры и передал свои беспокойства Ла Лиге.

Теперь, как сообщает El Confidencial, Ла Лига начала расследование. Некоторые участники этого матча были вызваны для дачи показаний.

Стоит сказать, что «Кадис» не смог сохранить прописку в топ-дивизионе Испании – команда финишировала на 18-й позиции. А вот «Райо Вальекано» остался в элите, заняв 17-ю строчку.

Следующий сезон Ла Лиги стартует в августе.