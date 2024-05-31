Появилась новая информация о предстоящем переходе французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс утверждает, что «Реал» объявит о заключении трудового договора с Мбаппе 3 или 4 июня. При этом сообщается, что 25-летний футболист не станет покидать расположение сборной Франции ради презентации в «Реале».

Напомним, национальная команда Франции продолжает подготовку к чемпионату Европы, который стартует уже 14 июня.

По итогам минувшего розыгрыша испанской Ла Лиги «Реал» завоевал золотые медали, опередив «Барселону» на десять баллов.