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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда «Реал» объявит о трансфере Мбаппе слухи

31 Мая 2024 • 16:30 Комментировать (1)

Появилась новая информация о предстоящем переходе французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс утверждает, что «Реал» объявит о заключении трудового договора с Мбаппе 3 или 4 июня. При этом сообщается, что 25-летний футболист не станет покидать расположение сборной Франции ради презентации в «Реале».

Напомним, национальная команда Франции продолжает подготовку к чемпионату Европы, который стартует уже 14 июня.

По итогам минувшего розыгрыша испанской Ла Лиги «Реал» завоевал золотые медали, опередив «Барселону» на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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sheakes
31 Мая 2024 в 16:56
От этой саги с Мбаппе уже тошнит. Уже видно, что встать на один уровень с Роналду и Месси он не сможет. В пиар вложено столько денег, что матери Мбаппе приходится требовать от руководства Реала невероятные для такого игрока зарплату. Вот если бы Реал взял и отказался - кто бы из вменяемых супер клубов Европы предложил ему что-то подобное? Пришлось бы ехать к Саудитам и вместе с КР7 рассказывать сказки об уровне полуостровного футбола...
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