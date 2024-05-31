Бэйл рассказал о своём отношении к «Реалу»

Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл высказался о мадридском клубе.

«Я провёл в «Реале» долгое время. Я до сих пор слежу за результатами команды, мне она нравится. Я болею за «Реал» так же, как делал это, когда был ребёнком. Я ожидаю, что «Реал» поднимет трофей», - слова Бэйла приводит на своих страницах Marca.

Всего за «Реал» Бэйл провёл 258 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 106 голов и 67 результативных передач на партнёров.

Добавим, что в субботу, 1 июня, «Реал» проведёт финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».