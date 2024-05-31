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Бэйл рассказал о своём отношении к «Реалу»

31 Мая 2024 • 15:18 Комментировать

Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл высказался о мадридском клубе.

«Я провёл в «Реале» долгое время. Я до сих пор слежу за результатами команды, мне она нравится. Я болею за «Реал» так же, как делал это, когда был ребёнком. Я ожидаю, что «Реал» поднимет трофей», - слова Бэйла приводит на своих страницах Marca.

Всего за «Реал» Бэйл провёл 258 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 106 голов и 67 результативных передач на партнёров.

Добавим, что в субботу, 1 июня, «Реал» проведёт финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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