Анчелотти высказался об увольнении Хави из «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу увольнения Хави с должности главного тренера «Барселоны».

«Это часть работы тренера. Думаю, Хави может быть немного обеспокоен, ведь это первый раз, когда его увольняют. Но со временем, я думаю, он примет это как часть работы. Когда между клубом и тренером не очень хорошие отношение, лучшего всего расстаться. Со мной такое было много раз – в «Наполи», «Баварии», «Челси»… Лучше расставаться. Думаю, так будет лучше для Хави. И так может быть лучше для «Барселоны», - цитирует Анчелотти AS.

Как известно, «Барселона» уволила Хави спустя месяц после объявления о том, что молодой тренер продолжит работу с командой в следующем сезоне.

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