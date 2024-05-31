Анчелотти: «У Роналду было большое эго и индивидуальность»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о характере больших футболистов.

«Эго – важный аспект. Эго – это не плохо. У нас были игроки с большим эго. Большое эго – большая личность. У меня никогда не было игрока с таким характером, как у Серхио Рамоса. Пепе был футболистом с небольшим эго, но он был большой личностью. У Роналду было большое эго и индивидуальность», - слова Анчелотти приводит издание AS.

В настоящий момент «Реал» готовится к финалу Лиги чемпионов. В решающей битве за трофей команда Карло Анчелотти будет играть против «Боруссии». Матч пройдёт на «Уэмбли» в субботу, 1 июня.