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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч»

31 Мая 2024 • 11:56 Комментировать (2)

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году. Итальянец считает, что престижная награда достанется игроку «королевского» клуба.

«В этом году будет борьба между Беллингемом и Винисиусом. Посмотрим, что будет на Евро и Кубке Америки. Также важно, как они выступят в финале Лиги чемпионов. Оба игрока имеют хорошие шансы», - передает слова специалиста El Chiringuito.

В минувшем сезоне Ла Лиги Джуд Беллингем провел 28 матчей, забил 19 голов и отдал шесть ассистов. На счету Винисиуса Жуниора 15 забитых мячей и пять результативных передач в 26 играх чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
31 Мая 2024 в 12:30
Анчелотти - психолог и педагог
Nam4uK
31 Мая 2024 в 12:19
Ни одному ни второму не хочется чтоб ЗМ вручили. Футбол неплохой, конечно, показали, но как люди гавно. Когда Модрич получал, было приятно за него, учитывая игру в целом и на ЧМ 2018 в частности. А у этих поведение на поле отвратительное. Особенно у Винисиуса.
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