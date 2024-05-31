Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч»

«В этом году будет борьба между Беллингемом и Винисиусом. Посмотрим, что будет на Евро и Кубке Америки. Также важно, как они выступят в финале Лиги чемпионов. Оба игрока имеют хорошие шансы», - передает слова специалиста El Chiringuito.