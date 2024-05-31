Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году. Итальянец считает, что престижная награда достанется игроку «королевского» клуба.
«В этом году будет борьба между Беллингемом и Винисиусом. Посмотрим, что будет на Евро и Кубке Америки. Также важно, как они выступят в финале Лиги чемпионов. Оба игрока имеют хорошие шансы», - передает слова специалиста El Chiringuito.
В минувшем сезоне Ла Лиги Джуд Беллингем провел 28 матчей, забил 19 голов и отдал шесть ассистов. На счету Винисиуса Жуниора 15 забитых мячей и пять результативных передач в 26 играх чемпионата Испании.
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