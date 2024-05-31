Флик попросил «Барселону» сохранить важного игрока команды

Новоиспеченный наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик намерен сохранить в команде центрального защитника Рональда Араухо.

Согласно информации Diario Sport, немецкий специалист обратился с просьбой к руководству «сине-гранатовых». Флик попросил, чтобы клуб приложил максимум усилий для сохранения уругвайского футболиста. Боссы приняли во внимание просьбу тренера и запланировали переговоры с Араухо. «Барса» хочет продлить контракт с игроком, на которого претендуют «МЮ», «Бавария» и «Челси».

В минувшем сезоне Ла Лиги Рональд провел 25 матчей, забил гол и отдал два ассиста.