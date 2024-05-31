Вратарь «Реала» Лунин высказался перед финалом Лиги чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин обратился к болельщикам в преддверии матча против дортмундской «Боруссии».

«Очень грустно, что я не могу подготовиться с командой к самому важному матчу в моей жизни. Огромная благодарность всем за поддержку. Мы идем за 15-й Лигой чемпионов», - гласит сообщение украинского голкипера в социальных сетях.

Напомним, что Лунин заболел перед решающим матчем Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Несмотря на это, главный тренер Карло Анчелотти включил вратаря в заявку на финал.

Матч «Реала» и «Боруссии» состоится на «Уэмбли» 1 июня. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

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