Лучший бомбардир Ла Лиги Довбик может переехать в Мадрид

Форвард «Жироны» и сборной Украины Артём Довбик может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в подписании лучшего бомбардира Ла Лиги заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» готовы заплатить за переход украинского голеадора 33 миллиона евро. Если стороны договорятся, то о сделке будет объявлено в первую неделю следующего месяца.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 26-летний центрфорвард провел 36 матчей за «Жирону». Довбик записал на свой счет 24 забитых мяча (семь – с пенальти) и восемь голевых передач.