Карвахаль раскрыл обещание Крооса «Реалу»

«Кроос заслужил это. Тони – легенда футбола, он получил прощание, которое заслужил своей карьерой. Он еще поможет нам в борьбе за 15-й трофей Лиги чемпионов. Тони сдержал слово, «Реал» будет его последним клубом. Нужно уважать этот момент», - цитирует испанского футболиста газета Marca.