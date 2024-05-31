Карвахаль раскрыл обещание Крооса «Реалу»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал прощание с полузащитником Тони Кроосом. Немец решил завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024.
«Кроос заслужил это. Тони – легенда футбола, он получил прощание, которое заслужил своей карьерой. Он еще поможет нам в борьбе за 15-й трофей Лиги чемпионов. Тони сдержал слово, «Реал» будет его последним клубом. Нужно уважать этот момент», - цитирует испанского футболиста газета Marca.
Напомним, что 34-летний немецкий полузащитник выступает за «королевский» клуб с 2014 года. Срок трудового соглашения между Кроосом и «сливочными» истекает грядущим летом.
Может когда-то станет тренером ...
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