Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые призваны заменить Крооса

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении полузащитника Тони Крооса завершить игровую карьеру.
«Тони решил, что сейчас самое подходящее время. Я уважаю его выбор. Уход Крооса повлияет на игру команды, ведь мы теряем важного футболиста. У меня есть идеи, как заменить его. В этом нам помогут Вальверде, Тчуамени и Камавинга. Возможно, мы будет показывать немного другой футбол, но он по-прежнему будет приносить успех», - передает слова итальянца El Chiringuito.
Ранее стало известно, что 34-летний полузащитник повесит бутсы на гвоздь после чемпионата Европы – 2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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