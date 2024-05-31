Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые призваны заменить Крооса

«Тони решил, что сейчас самое подходящее время. Я уважаю его выбор. Уход Крооса повлияет на игру команды, ведь мы теряем важного футболиста. У меня есть идеи, как заменить его. В этом нам помогут Вальверде, Тчуамени и Камавинга. Возможно, мы будет показывать немного другой футбол, но он по-прежнему будет приносить успех», - передает слова итальянца El Chiringuito.