Нападающий «Реала» Родриго рассказал, как Анчелотти повлиял на его игру

«Анчелотти отлично умеет управлять раздевалкой и тем, что происходит на футбольном поле. Карло номер один в этом. В работе с мной он проявил свои лучшие стороны. Анчелотти много помогал мне, мы часто общались. Он объяснял мне, что нужно улучшить. Это положительно повлияло на мою игру. С момента его прихода в клуб я стал другим футболистом», - передает слова бразильца AS.