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Нападающий «Реала» Родриго рассказал, как Анчелотти повлиял на его игру

31 Мая 2024 • 08:17 Комментировать (1)

Форвард мадридского «Реала» Родриго поделился мнением о работе наставника команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти отлично умеет управлять раздевалкой и тем, что происходит на футбольном поле. Карло номер один в этом. В работе с мной он проявил свои лучшие стороны. Анчелотти много помогал мне, мы часто общались. Он объяснял мне, что нужно улучшить. Это положительно повлияло на мою игру. С момента его прихода в клуб я стал другим футболистом», - передает слова бразильца AS.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий провел 50 поединков, забил 17 мячей и сделал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
31 Мая 2024 в 08:54
Родриго - футбольная звезда. Но самый скромный из их числа. И это импонирует.
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