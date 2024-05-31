Нападающий «Реала» Родриго рассказал, как Анчелотти повлиял на его игру

Форвард мадридского «Реала» Родриго поделился мнением о работе наставника команды Карло Анчелотти.
«Анчелотти отлично умеет управлять раздевалкой и тем, что происходит на футбольном поле. Карло номер один в этом. В работе с мной он проявил свои лучшие стороны. Анчелотти много помогал мне, мы часто общались. Он объяснял мне, что нужно улучшить. Это положительно повлияло на мою игру. С момента его прихода в клуб я стал другим футболистом», - передает слова бразильца AS.
В нынешнем сезоне бразильский нападающий провел 50 поединков, забил 17 мячей и сделал девять результативных передач.
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